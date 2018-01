Rupture conventionnelle collective : de quoi parle-t-on ?

A l’image de la rupture conventionnelle classique, la version collective permet de négocier la fin d’un contrat de travail sans que l'une des parties ne l’impose à l’autre. Elle s’apparente à un plan de départs volontaires.





La rupture conventionnelle collective s'inscrit dans le cadre du Dispositif d'adéquation des emplois et des compétences (DAEC) 2018. Elle permet à une entreprise d’ajuster ses effectifs et de les réduire sans licenciement via des mobilités externes sécurisées et des dispenses d'activité pour les fins de carrière.