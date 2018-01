Rupture conventionnelle collective : pourquoi PSA veut aller vite

Selon nos informations, si les discussions s'annoncent tendues, elles devraient déboucher sur un accord qui pourrait être soumis à signature le soir même, suivi quelques jours plus tard d'un comité central d'entreprise (CCE). Le plan pourrait ainsi être effectif dès le 1er février prochain et pourrait concerner, selon nos sources, 2.000 à 3.000 emplois - ce que la direction de PSA ne confirme pas.





Pourquoi des délais aussi courts ? Le 1er mars prochain, le groupe automobile doit légalement publier ses résultats annuels 2017. Or, ce sont des chiffres record que le constructeur devrait dévoiler et la direction chercherait à éviter un malencontreux télescopage entre l’annonce de la RCC et d'excellents résultats financiers. Joint par LCI, PSA dément une telle intention, se bornant à rappeler que "les discussions annuelles sur l’emploi s’effectuent chaque année à la même période".