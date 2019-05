Sachant qu'un recruteur passe 34 secondes sur un CV : quel est le meilleur jour pour envoyer sa candidature ?

Un CV net, efficace et vendeur, c’est bien. Mais à l’heure des réseaux sociaux, de l’information hyper rapide, des boites mails saturées, encore faut-il que votre courrier soit lu. Et pour cela, qu’il soit envoyé au bon moment. Le jour idéal serait le mardi, d’après Tilkee, un éditeur de logiciels de tracking. Celui-ci a en effet scruté et suivi, en 2018, 38.500 CV envoyés par 6.300 personnes, ce qui a permis d’en tirer des statistiques, pour chaque jour de la semaine, week-end compris.





Pourquoi le mardi ? C'est, somme toute, assez logique. La fin de semaine, le jeudi ou vendredi, est à éviter car les tâches se sont accumulées : le recruteur commence à être fatigué et est accaparé par les urgences de son activité. Postuler le week-end ne sert à rien. Le lundi est quant à lui le jour de reprise du travail, le redémarrage de la semaine. Le mardi est donc la meilleure fenêtre de tir, le jour le plus favorable, pour transmettre sa candidature. Tilkee note que 22,5 % des lectures de CV ont bel et bien eu lieu ce jour-là. D'ailleurs, et assez logiquement, 80% des lectures sont faites avant le jeudi soir.