Saint-Valentin : comment faire quand on a une relation avec un(e) collègue de travail ?

Antoine et sa compagne étaient d'abord collègues. De fil en aiguille, leur relation de travail est devenue plus intime non sans certaines craintes et une absolue discrétion. "Employé dans l'informatique, j'ai eu à traiter avec elle en tant qu'utilisatrice. On s'est rapprochés au fil du temps en devenant potes. Mais il y avait une ambiguïté forte et une tension mutuelle qui ne pouvait que finir ainsi entre nous", nous raconte-t-il. L'alchimie faisant son chemin, la relation s'est donc transformée : "Les collègues proches ou moins proches nous voyaient déjà souvent ensemble lors des pauses café, des pauses cigarettes ou au déjeuner. Du coup, ils nous associaient déjà l'un à l'autre. Mais ça n'allait pas plus loin que le fait de le remarquer. Nous préférions rester très discrets", explique Antoine.





Hortense a, elle aussi, rencontré son compagnon sur son lieu de travail. Celui-ci intervenait ponctuellement au début, puis plus souvent, auprès de son service : "C’était mon consultant. On était dans le même cercle amical du travail. On s'est rapprochés sur un projet difficile dans un contexte difficile, avec des soirées où on finit de travailler tard, où il fallait beaucoup d’énergie. Je l’appelais mon coach, il m’épaulait psychologiquement. Il est venu en soutien et en mission de consulting." Problème et non des moindres, Hortense est en couple à l'époque. "A une soirée de fin d’année et en fin de soirée, ça a dérapé. Quelques semaines après j'ai essayé d’oublier cette soirée mais on travaillait encore ensemble et on se voyait très souvent... J'ai rompu avec mon compagnon d'alors et dans la foulée, on est sortis ensemble et la boîte lui a proposé un CDI", dit-elle.