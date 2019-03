Salaire : comment expliquer le succès des hommes mariés ?

À 25 ans, les hommes mariés sont rémunérés au même niveau que les hommes célibataires et les femmes du même âge qu'eux, au début de leur carrière. Mais après dix années d'expériences professionnelles, ces hommes ont un salaire supérieur en moyenne de 30% à celui des autres. Un écart qui va s'accroître jusqu'à atteindre plus 60% à 50 ans. Mais comment expliquer cela ? Plus de détails avec François Lenglet, notre spécialiste économie.



