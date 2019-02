Salaire élevé, trop d'expérience… Ces stéréotypes qui freinent le retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans

Dans leur majorité (64%), les sondées sont en recherche d’emploi depuis moins d’un an. 14% le sont depuis plus de deux ans. Et pour trouver ou retrouver un travail, elles sont, dans leur immense majorité (92%), prêtes à de nombreuses concessions comme baisser leur rémunération (55%) et revoir la durée du contrat (58%). Par ailleurs, elles sont aussi disposées à s’adapter aux exigences du marché du travail : 64% sont prêts à reprendre une formation courte (moins de 6 mois) et 25% une formation longue (plus de six mois). Certaines hésitent (37%) entre un retour à l’emploi et une création d’entreprise. Elles restent toutefois optimistes : 78% sont confiantes en l’avenir et 86% en leurs compétences et leurs expériences pour retrouver un emploi ou créer une activité.





Plus généralement, l'association Force Femmes aide les plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi, via un accompagnement individualisé et personnalisé, adapté aux spécificités de ce genre de profil. "A 50%, ces femmes ont été licenciées, il faut donc accompagner ce qui est un deuil, il y a une nécessaire reconstruction de la confiance en soi", estime Elise Moison. "Aujourd'hui, il faut aussi apprendre à se présenter devant un recruteur en trois minutes, ce n'est pas facile de résumer 30 ans de sa vie, cela se prépare, et il est nécessaire d'apprendre à réécrire son histoire, à en faire un message condensé, et clair."





> Tous les détails sur le site de Force Femmes