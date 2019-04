Salaires des grands patrons : peut-on les encadrer ?

Ces dernières années, les salaires des grands patrons s'envolent et certains partent à la retraite avec des sommes colossales. Le gouvernement a annoncé ce jeudi 4 avril qu’il allait reformer, par ordonnance, le système de retraite versée aux dirigeants d’entreprises. Pour plus de transparence, il veut également obliger ces entreprises à rendre publiques toutes les rémunérations de leurs dirigeants.



