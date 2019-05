Sandwich au bureau, siège sans dossier, douche rémunérée... ces lois insolites qui régissent votre lieu de travail

> L’alcool fort interdit, le poiré autorisé

Même pour un pot de boulot, les alcools forts sont bannis. "Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail", indique de facto l’article R228-20. En 2014, un alinéa est venu restreindre encore le catalogue de boissons autorisées, lors de pots au bureau : "Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs", l'employeur peut prendre des mesures pour "protéger leur santé et leur sécurité", via le règlement intérieur ou une note de service. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, et doivent être "proportionnées au but recherché."





> Pas de cadeaux de bouteilles, mais…

Dans la même logique, l’article R3231-16 précise qu'"une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs ". Cependant, si vous voulez profiter un peu, sachez que ces "dispositions ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature".





> La douche rémunérée

Prenez votre douche et soyez payés ! La loi prévoit qu’en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à se laver est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif (R. 4228-9). Et pas de risque de douche froide, le texte précise aussi que la température de l’eau des douches est réglable.