"Scrum master", "bid manager"... Top 5 des métiers (aux noms bizarres) qui sont en train d’émerger

Ce sont, nous dit-on, cinq métiers qui font l’avenir du travail. Des professions issues de la transformation digitale, qui influe sur les compétences recherchées.

Le Groupe Randstad a passé au crible, via son outil d’analyse Smardata, les annonces publiées sur plus de 11.000 sites de recrutement. En scrutant l’évolution des appellations métiers et leur récurrence, il a ainsi identifié ceux qui émergent, et en a retenus cinq. Ils sont, pour la plupart, des évolutions profondes de métiers préexistants. Mais ils témoignent de la transformation des besoins des entreprises et de l’évolution des savoir-faire, notamment sous l’impact du numérique.