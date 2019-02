Se relocaliser en France, la solution des entreprises pour conquérir le marché chinois

Après les sacs à main de luxe, les parfums et le cognac, les Chinois aisés vont découvrir la cuisson à la française. Après plusieurs années passées en Chine, la marque Shulthess, qui fabrique des fours et des plaques de cuisson, prévoit de s'installer à nouveau en France. En sous-traitant sa production dans une usine à Orléans, la marque va offrir la "french touch" aux Chinois de la classe moyenne, avides de produits européens de qualité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.