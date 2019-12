Selon les salariés, le meilleur employeur en 2020 est…

Il y a les classements qui notent les employeurs en se basant sur les avis des patrons. Sauf que parfois, les salariés concernés ont un tout autre avis. C'est ce qu’a voulu mettre en avant le site d’emploi et de recrutement Glassdoor, qui publie ce mercredi son 12e Prix des Employés, qui récompense les meilleurs employeurs en 2020 en France. Le prix est basé uniquement sur la contribution des employés, qui fournissent volontairement des avis anonymes, en laissant un commentaire sur leur employeur, avec la description de leur poste, de l’environnement de travail et de l’entreprise, au cours de l’année passée.

"Un travail intéressant, une montée rapide du salaire, une montée en responsabilité rapide. Un suivi des vœux de carrières et des formations", assure un responsable Intégration vérification validation et qualification (Gennevilliers, France).

Hormis Hermès, qui reste toujours dans le top 3, le classement 2020 fait montre d'un certain renouvellement par rapport à celui de 2019 : des sociétés comme Criteo (2e en 2019), Adrexo (4e en 2019) ou Auto1Group (7e) ou encore Louis Vuitton (11e) ont disparu ; d'autres chutent lourdement, comme Saint-Gobain, qui passe de la 5e à la 25e place, Ubisoft, 3e l'an dernier et 20e en 2020 ou encore Leroy Merlin (de la 9e à la 23e place).

Comme on le voit cette année, les secteurs récompensés sont larges. Mais les industries, telles que les technologies, la manufacture, le service aux entreprises, l’aérospatial et l’énergie, figurent en tête de liste. Salesforce entre pour la première fois au classement et se positionne directement en première place avec une note de 4,5. Trois autres entreprises font leur entrée au classement cette année, dont Murex (n°3), CEA (n°17) et Sia Partners (n°19). Vingt-et-une des 25 entreprises récompensées sont françaises et ont leur siège social en France, dont 17 sont basées à Paris et 4 en région, à Lille, Clermont-Ferrand et Toulouse.

Parmi les thèmes communs à ces 25 meilleurs employeurs de France en 2020 figurent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les opportunités de carrière et de mobilité à l’international, les avantages sociaux, les salaires compétitifs, l’ambiance au sein des équipes et des dirigeants bienveillants et inspirants.

Autre spécificité de cette année, la culture d’entreprise devient un élément clé, et le principal facteur de satisfaction à long terme des employés. "Les chefs d'entreprise ont la preuve quantifiable que la culture est l'un des investissements les plus judicieux qu'ils puissent faire pour assurer le succès et la longévité de leur entreprise", abonde Andrew Chamberlain, économiste en chef Glassdoor, dans un communiqué. "Cependant, être une organisation axée sur la culture n'est pas qu’une question d'avantages financiers. Il s’agit d'articuler une mission clairement définie qui correspond aux aspirations des employés et qui leur permette d’optimiser leurs performances."