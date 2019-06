SEPT À HUIT LIFE - Diplômés, la galère du premier job

Comme un quart des diplômés à Bac +5, Paola travaille dans un secteur qui n'a rien à voir avec ses études. Titulaire d'un master en communication, elle vend des robes de mariées. En deux ans, la jeune femme a envoyé plus de 400 CV, pour ne décrocher qu'une quinzaine d'entretiens. Des doctorants, Bac +8, doivent aujourd'hui accepter des stages avant de décrocher leur premier contrat. Mais il y a quand même de l'espoir.



