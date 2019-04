SEPT À HUIT LIFE - Radoine, le coach emploi

Radoine Mebarki est un patron hors norme, un ancien cancre que le sens de la tchatche et sa détermination ont mené à la réussite. En 2019, il est le patron de deux agences immobilières florissantes. Avec sa force de conviction et de persuasion, il pousse les chômeurs à monter leurs entreprises. En trois ans, 70 sociétés ont été créées et pas une n'a encore fait faillite.



