Shopping de Noël confiné : un casse-tête pour les pros du colis

Six semaines seulement avant Noël, les professionnels de la logistique avancent à vue. Sans idée précise de la date d'un déconfinement éventuel, ni sur la réouverture des magasins de centre-ville, difficile de savoir à quel horizon et dans quelles proportions le shopping de Noël des Français se fera en ligne, ou pas.

Une chose est sûre, chaque jour qui passe complique la tâche des spécialistes de la livraison de colis. "Et plus les choses se mettront en place tardivement, plus ce sera compliqué", avertit Jean-Sébastien Léridon, directeur général de Relais Colis. Plus que le pic d'activité de la fin d'année, en 2020, c'est le contexte sanitaire et le comportement des consommateur que les spécialistes scrutent au jour le jour.