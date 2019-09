Statut d'auto-entrepreneur : pourquoi les seniors en sont fans

Parmi ces plus de 60 ans, figurent beaucoup de retraités percevant une pension trop basse. C’est notamment le cas de Mohamed, 62 ans, qui s’est lancé dans des petits travaux aux particuliers et dans la rénovation d’appartements (plomberie, électricité). La raison : s’il arrêtait toute activité, il ne toucherait que 600 euros par mois. "Même si j’avais une bonne retraite, je pense que je continuerais de toute façon car le travail, c’est vital pour moi. Je ne me vois pas rester chez moi à ne rien faire", explique-t-il à TF1, venu l’interroger au milieu de son chantier en début d’année. "J’ai l’avantage de bien connaître ce travail et le métier. Donc je ne peux que continuer tant que je suis en bonne santé", dit-il fièrement. En travaillant quasiment à temps plein avec ce statut de micro-entrepreneur, Mohamed gagne entre 1.000 et 1.500 euros par mois (le chiffre d’affaires moyen d’un ME de plus de 60 ans est de 1.520 euros)





"L’intérêt, c’est que c’est extrêmement simple et que vous ne payez de fiscalité ou de cotisations sociales que lorsque vous encaissez un chiffre d’affaires. Et il n’y a pas de risque", rappelle à TF1 François Hurel, président de l’Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants (UAE) et qui est à l’origine du système.





Un bémol néanmoins : comme il n’est pas salarié, Mohamed doit, comme tous les autres auto-entrepreneurs, assurer lui-même l’assurance de son activité, en l’occurrence ses chantiers. Un point à ne pas négliger car il revient cher.