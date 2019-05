Stress au travail : les Français sont parmi les plus touchés, mais beaucoup n'osent pas en parler

Oui, les sujets du mal-être au travail et de sa prévention sont de plus en plus évoqués et médiatisés. Et pourtant, cela ne se répercute pas concrètement dans les entreprises. C’est ce que montre une enquête, The Workforce View in Europe 2019, réalisée par ADP, une solution de gestion du capital humain, sur 10.585 salariés en Europe, dont 1 410 en France. "Un certain décalage est également visible entre ce qui est dit et ce qui est réellement mis en place pour soutenir les salariés", note encore l’étude.





Selon l’étude, les Français demeurent toujours parmi les salariés les plus stressés : pratiquement un répondant sur cinq (19%) subit un stress quotidien au travail. 31% des sondés pensent en plus que leur employeur ne s’intéresse pas du tout à leur bien-être psychologique et 41% affirment que leur intérêt n’est que superficiel, ce qui est, dans les deux cas, supérieur à la moyenne européenne. Triste record, l’Hexagone se place à la 3e place parmi les pays européens où les salariés se sentent stressés au quotidien, derrière l’Allemagne (20%) et la Pologne (25%).