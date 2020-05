Suppression du jeudi de l’Ascension comme jour férié : pourquoi cette hypothèse revient encore

L’an dernier, en avril, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait ainsi rouvert à la porte à la suppression d’un deuxième jour férié, pour financer les dépenses liées au vieillissement de la population. Une piste à laquelle Emmanuel Macron s’était montré dans un premier temps favorable, la qualifiant d'"intéressante". Avant de revenir en arrière, une quinzaine de jours plus tard, lors d’une conférence de presse. "Je ne crois pas que ce soit le plus efficace", avait alors estimé le président de la République. "On a déjà essayé. Ça n'a pas très bien marché, ce n'est pas clair", avait-il précisé, en allusion à la suppression du lundi de Pentecôte, estimant qu'une telle mesure serait d'une "complexité absolument abyssale pour tout le monde".

On l'oublie un peu, mais depuis qu'en 2004 Jean-Pierre Raffarin a transformé le lundi de Pentecôte en journée de solidarité, c'est-à-dire un jour travaillé mais non-payé, une brèche est ouverte. Et le débat sur la suppression ou non de jours fériés revient régulièrement à l'approche du mois de mai.

La suppression du jeudi de l’Ascension est plus généralement un vieux cheval de bataille du patronat, qui souhaiterait que l'on fasse une croix sur un ou deux des onze jours fériés que compte la France. Notamment au motif que ces jours non travaillés seraient relativement coûteux pour l’économie nationale. En septembre 2014, le Medef avait ainsi publié un "petit livre jaune" qui listait les pistes pour créer un million d'emplois. Et déjà, le syndicat patronal demandait de faire sauter certaines de ces journées "off". L'institution proposait à l'époque d'accoler certains jours fériés à un week-end, pour éviter que les salariés ne soient tentés de prendre des ponts, puis, à terme, d'en supprimer "1 à 2". Selon ses calculs, "supprimer 2 jours fériés (…) représente environ 0,9 % de PIB. Or, on estime que 1 % de PIB supplémentaire permet de générer 100.000 emplois supplémentaires".

Si le jeudi de l’Ascension est particulièrement dans le collimateur, plus que d'autres, c’est que le mois de mai compte de nombreux jours fériés (fête du travail, 8 mai, Ascension et Pentecôte) qui, quand ils ne tombent pas sur des samedis ou des dimanches, créent un tunnel de jours chômés. Par exemple, l’an dernier, les 1er et 8 mai tombaient des mercredis. Ce jour chômé peut entraîner chez les salariés deux jours de repos supplémentaires, menant donc à une semaine de deux jours ouvrés payée cinq. A cela s’ajoute donc le jeudi de l’Ascension (qui tombe le 21 mai cette année), le tout transformant le mois de mai en véritable gruyère, avec dans le "pire" des cas 15 jours ouvrés payés 23.