Surveillant pénitentiaire, un métier qui nécessite une grande capacité d'écoute

Avec les 2 400 postes à pourvoir, l'administration pénitentiaire a prolongé sa campagne de recrutement jusqu'au 27 mai 2019. Il n'y a que deux conditions pour postuler au poste de surveillant pénitentiaire : être âgé de 19 ans et être titulaire d'un brevet des collèges. Bien que ce soit un métier à risque, il a une grande densité humanitaire. Des surveillants expérimentés ont expliqué l'importance de leur travail surtout au niveau de la capacité d'écoute des détenus.



