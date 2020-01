Taxis, nuits d’hôtel… Voici ce que la grève coûte aux entreprises parisiennes selon le Medef

On le sait, la grève, et notamment celle des transports, a un impact fort à Paris, bien plus qu’en province. Sur les restaurants, vides le soir, les théâtres, les musées, le tourisme... Mais elle en a aussi pour les entreprises. Le Medef Paris a sondé ses adhérents sur le sujet pour établir un "bilan du coût de la grève pour les entreprises parisiennes après de 40 jours consécutifs de perturbations".

Car pour pouvoir continuer à fonctionner normalement, beaucoup ont dû aménager l’organisation du travail, ont parfois remboursé la location d'espace de coworking, payé une nuit d’hôtel… Au total, 97% des chefs d’entreprises parisiens disent ainsi avoir proposé dès le premier jour de grève des solutions à leurs salariés. Et selon les calculs du Medef Paris, ils ont dépensé, pour 40 jours de grève, 233 euros par salarié. Soit 8 euros par jour et par salarié.