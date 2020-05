Télétravail, horaires décalés, attestation employeur... Que dit la charte qui veut limiter l'usage des transports franciliens ?

Un des premiers objectifs est de limiter le nombre de salariés ayant recours aux transports en commun. D'abord en demandant aux entreprises de maintenir, autant que possible, le télétravail dans les prochaines semaines. "Pour maintenir un haut niveau de recours au télétravail, les entreprises adhérentes au protocole s’engagent à proscrire, dans la mesure du possible, la présence sur site pour les activités télétravaillables la première semaine suivant le déconfinement", indique ainsi la charte, que LCI s'est procurée. "Pour les deux semaines suivantes, et sous réserve des constats partagés sur les conditions de saturation des transports en commun, ce taux de présence pourrait être augmenté chaque semaine de 10%."

Quand ce n’est pas possible, la charte recommande aux entreprises de favoriser le déplacement alternatif, comme le vélo. Et enfin, pour ceux qui ne peuvent échapper aux transports en commun, l'objectif est d’étaler les flux pour éviter les pics en heures de pointe. Pour cela, l'idée est de demander à l'entreprise d’étaler les horaires d’arrivée et de sortie de ses salariés. "Dans le respect des contraintes d’activité de l’entreprise, celle-ci définit une organisation du travail pour répartir de manière homogène les arrivées et les départs sur le lieu de travail sur les tranches 5h30-6h30, 6h30-7h30, 7h30-8h30, 8h30-9h30 et 9 h 30-10 h 30 pour les arrivées", précise encore le texte. Les heures de départ feront l’objet d’un étalement similaire sur les tranches allant de 15h30 à 19h30.

En tout cas sur cette mesure, quelle que soient les volontés de Valérie Pécresse, c’est l’Etat qui doit donner son feu vert. Et Christophe Castaner a laissé entrevoir une approche moins rigoureuse. Dimanche dernier, dans une interview au Grand Jury (RTL/LCI/Le Figaro), il a salué le "volontarisme" de Valérie Pécresse mais a aussi répondu qu'il ne souhaitait "pas (...) qu'on réinvente un dispositif d'attestation pour pouvoir voyager alors que nous faisons le choix de limiter au maximum les attestations pour sortir de chez soi". Valérie Pécresse "a présenté un plan, nous allons y travailler (...), on va affiner cela".

Du côté du Medef Paris, on affiche un a priori positif sur les horaires décalés, tant est grande l’envie des chefs d’entreprise de rassurer leurs salariés. "Je pense que c’est moins compliqué qu’il n’y parait, et que beaucoup d’entreprise et d’équipes sont prêtes à se prendre en charge et s’organiser dans ce sens-là", indiquait à LCI Charles Znaty, président du Medef Paris, en début de semaine. Tout en soulignant que ces horaires décalés sont "une option parmi d’autres, et qu’il revient aux entreprises de décider quel est le cocktail qui va le mieux, entre la part de télétravail, les horaires décalés, l’espacement dans les lieux de travail… On ne regarde pas les options une par une, elle s’inscrivent dans une logique d’ensemble."

Cette option de "lissage des flux" fait en tout cas sourire Vincent Gautheron, secrétaire général de l’Ugict-CGT, syndicat des cadres. "Cette question des horaires décalés en entreprises, c’est un très vieux cheval de bataille de la Région Ile-de-France pour essayer de décongestionner le trafic, tant il est compliqué de développer les transports franciliens", sourit-il. "Ce qui pose question, c’est que ce sont des actions qui se réfléchissent au niveau d’un bassin de vie. Par exemple, il faut une coordination entre les différentes entreprises le long d’une ligne de métro", dit-il. "Prenez le site de la Défense : s’il n’y a pas une entente entre toutes les entreprises pour se mettre d’accord sur le décalage des créneaux horaires, vous risquez toujours d’avoir à un moment un fort flux. Il faut aussi que derrière l’ensemble des services, comme pour la garde d’enfants, décalent leurs heures d’ouverture. Est-ce que ces échanges ont été possibles, avec l’ensemble des acteurs, sur ces questions-là ? Je ne pense pas."

Le syndicaliste pointe d’ailleurs, plus généralement, la portée réelle de ce genre de mesures. "Certaines lignes sont saturées toute la journée, il n’y a même plus d’heures de pointe. Et c’est cela la vraie problématique : je crains qu’on ne soit arrivés à un taux d’urbanisation, de sururbanisation et de saturation du réseau tel que ces horaires décalés ne soient une broutille." Une expérimentation de 'lissage" avait été mise en place en 2019 à la Défense, une quinzaine d’entreprise s’engageant en mettant en place des horaires décalés. Les résultats ne sont toujours pas connus.