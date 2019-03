Temps de travail des fonctionnaires : trois métiers passés au crible

La publication du rapport de l'Inspection générale des finances n'est sans doute pas totalement pas un hasard. On sait que le gouvernement veut alléger la fonction publique. Un projet de loi en ce sens sera présenté mercredi 27 mars en Conseil des ministres. Le rapport dévoilé ce mardi ne cible pas tous les fonctionnaires, mais certains métiers, notamment dans les bureaux, sont pointés du doigt.



