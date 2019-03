Temps de travail : les fonctionnaires pointés du doigt

Des fonctionnaires qui travaillent moins que le seuil légal des 35 heures : c’est le constat que fait l’Inspection générale des finances dans un document remis en février au ministre de l’Action et des Comptes public Gérald Darmanin, révèle Le Figaro dans son édition du mardi 26 mars.





Sur un effectif audité d’1,1 million d’agents publics d’Etat (hors professeurs, magistrats, militaires et gendarmes), 310 000 d’entre eux font moins de 1 607 heures par an, le seuil légal. Et 190 000 le font sans aucune justification liée à leur poste, note l’IGF. En d’autres termes, sans que des conditions de travail difficiles n’expliquent ce phénomène.





Comme l’écrit Le Figaro, le rapport critique "des dispositifs historiques injustifiés", toujours en vigueur aujourd’hui. Par exemple, le jour de congé supplémentaire dont bénéficient les agents administratifs du ministère des Armées, pour ancienneté. Ou encore les jours de fractionnement, ce principe selon lequel les fonctionnaires reçoivent un jour de congé supplémentaire lorsqu’ils posent cinq jours de vacances entre le 1er novembre et le 30 avril. Pour les agents de l’enseignement secondaire, qui ne peuvent pas choisir leurs dates mais doivent se plier au calendrier scolaire, il s’agit même de deux jours de congés supplémentaires.