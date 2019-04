Temps de travail : pourquoi autant d'heures supplémentaires non payées ?

Six salariés sur dix déclarent faire en moyenne cinq heures supplémentaires non payées par semaine dans l'Hexagone. Les métiers du bâtiment, de l'informatique, des arts et de la culture sont les plus concernés. Des secteurs où c'est souvent par choix que les gens travaillent davantage. Pourtant, il ne faut pas oublier que des employés épuisés et moins motivés ne fournissent pas la même qualité de travail.



