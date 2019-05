Textile : quand l'industrie recrute à nouveau

Dans les Vosges, le textile représente 3 000 emplois et 150 postes à pourvoir cette année 2019. Pourtant, certains ont encore du mal à trouver de jeunes candidats motivés par l'industrie, et surtout formés aux nouvelles technologies. La filière va donc lancer de nouveaux plans de formation, car les entreprises vosgiennes ne sont pas les seules à réembaucher.



