Tiraillés entre direction et salariés, trop d'administratif… Comment les DRH voient-ils l’évolution de leur métier ?

Mais si les DRH se perçoivent malgré tout comme des "DRH de proximité" (pour 52% d’entre eux), ce n'est pas forcément l'avis des salariés. La défiance semble même de mise : 34% des collaborateurs interrogés reprochent ainsi aux DRH-RRH le facteur humain insuffisamment pris en compte, le manque de transparence (26%) ou encore le manque de proximité (25%). "Les collaborateurs ont l’image de DRH gestionnaires alors qu’ils attendent d’abord de la proximité et du relationnel', note Isabelle Drouet de la Thibauderie. "Mais n’oublions pas qu’au quotidien, les DRH doivent aussi composer avec les volontés stratégiques de leur Direction." Bref, un grand écart permanent.





Au final, le niveau de confiance des salariés dans la fonction RH reste faible : 5,5 sur 10. A l'opposé, les DRH-RRH ont tendance à surestimer cette confiance, en l’évaluant à 6,8 sur 10. Incompréhension ? Il est vrai aussi que salariés et DRH ne s’entendent pas vraiment sur les qualités attendues d’un bon DRH : les salariés veulent un bon relationnel et l’écoute (52%), de l’éthique et de la rigueur morale (47%) et le respect des engagements (45%). Les DRH-RRH mettent en avant la capacité de négociation et la force de conviction (37%), le bon relationnel et l’écoute (33%) et la vision stratégique (32%).





Quant à l’avenir, il s’annonce bien flou : entre les mutations du monde du travail et les transformations de leurs entreprises, les DRH-RRH ont du mal à qualifier clairement l’évolution de leur fonction dans les cinq années qui viennent. Pour 35% d’entre eux, elle sera plus orientée "Human Partner" (contre 48% en 2016), alors que 34% estiment qu’elle sera de plus en plus virtuelle. 13% des DRH-RRH disent même… qu’ils ne savent pas.