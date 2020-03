Avec le coronavirus, votre employeur peut-il vous imposer le télétravail ?

Avec la propagation du coronavirus, et les mesures de prévention qui se déclenchent à mesure, le télétravail est une des solutions avancée par le gouvernement mais la décision reste celle des entreprises. Une mesure de prudence, à laquelle ne souscrivent pas toujours les employés. Et une question se pose : dans un tel contexte, en France, l’employeur peut-il obliger ses salariés à se mettre en télétravail, y compris les récalcitrants ?

Les exemples s'empilent. A Francfort, la Banque centrale européenne a demandé à ses quelque 3.700 employés d'effectuer ce lundi une journée de télétravail. En Alsace, environ un tiers des salariés du site du groupe Merck à Molsheim, soit quelque 600 personnes, sont en télétravail, depuis une semaine, après qu'une employée a été contaminée par le Covid-19. La semaine dernière, les géants des technologies Twitter et Google ont demandé à leurs employés de faire du télétravail, en Corée du Sud, Hong-Kong, au japon, et à Dublin.

En temps normal la réponse est non. L’article 4 , des accords de juin 2018 relatifs au télétravail indique en effet que "le recours au télétravail s'effectue sur la base d'une volonté partagée entre employeur et salarié" : "Il ne peut être imposé au salarié par l'employeur et le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail". Cela vaut, sauf… en cas de "circonstances exceptionnelles".

Et cette période de propagation du coronavirus rentre justement dans ce cadre-là. Les règles changent et elles sont consignées dans le Code du travail, depuis les ordonnances Macron de l'automne 2017, prises à la suite de l’épidémie de grippe aviaire H1N1 de 2009. L’article L1222-11 indique en effet "qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés."