Trajet domicile-travail : une prime pour certains salariés ?

Le trajet du domicile jusqu'au lieu de travail est l'un des postes de dépenses les plus importants pour les ménages. Mais selon que vous habitez dans une grande agglomération ou dans une commune rurale, le coût du transport n'est pas du tout le même. Dans un cas, votre carte d'abonnement pour les transports en commun est largement subventionnée. Dans l'autre, vous payez 100% du prix du carburant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.