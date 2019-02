"Travail à temps partagé" : qui sont ces salariés qui travaillent pour plusieurs entreprises ?

Avec les Trente Glorieuses et la croissance économique, les standards de travail se sont plus ou moins unifiés et le CDI est devenu la norme d’emploi. Mais à partir des années 1980, émergent de nouvelles formes d’emploi pour s’adapter à la demande dans une économie qui s’organise davantage autour du client : volonté de réduire les coûts, prise en compte des évolutions technologiques mais aussi aspirations des travailleurs à accéder à plus d’autonomie.





Autant de facteurs qui font que le travail à temps partagé est parfois considéré aujourd'hui comme un mode de travail qui a de l’avenir. Et qui serait évidemment "gagnant-gagnant" pour les promoteurs de ce genre de travail : côté entreprises, il offrirait souplesse et agilité pour être compétitives en permettant notamment aux TPE et PME de s’adapter en fonction des pics d’activités ou dans des moments où le manque de visibilité sur le long terme ne les incite pas à embaucher. Côté salariés, il répondrait, selon le Livre Blanc du Portail du temps partagé, à la recherche de la sécurité de l'emploi ainsi que d'un véritable épanouissement professionnel en effectuant des missions variées, tout en bénéficiant d'une reconnaissance de leurs expertises.





Plusieurs formes de relations existent, comme le rappelle "Le Portail du temps partagé" :