Travail le dimanche : pouvez-vous être licencié en cas de refus ?

Le premier type de dérogation est permanent. Il concerne toute une série d'activités, listées dans le Code du travail et dont le fonctionnement ou l'ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production ou les besoins du public. Exemple : les hôpitaux et établissement de santé, les entreprises de presse... Dans ce cas, l'employeur n'a pas à demander l'autorisation à son salarié. Ce dernier ne reçoit également aucune contrepartie. Des dérogations existent aussi pour les commerces de détail alimentaire, qui peuvent ouvrir le dimanche jusqu'à 13 h. Si le magasin fait plus de 400 m2, le salarié doit avoir des contrepartie sur la rémunération.





Autre type de dérogation : celui donné par les autorités. Exemple : les "dimanches du maire". Là, l'édile a le pouvoir d'accorder des ouvertures 12 dimanches par an aux commerces de détail non alimentaires. Dans ce cas, le travail dominical est basé sur le volontariat et avec l'accord écrit du salarié.