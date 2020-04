Travailler plus à la fin du confinement ? Le Medef jette l’éponge

Interrogé sur Europe 1 ce mardi, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, n'a pas insisté sur sa proposition, formulée ce week-end, de faire travailler plus les salariés à la fin du confinement afin de relancer plus rapidement les entreprises et l'économie.

"Cette proposition de travailler plus, c'est totalement indécent", s'était notamment indigné dimanche le numéro 1 de la CFDT Laurent Berger, tandis que plusieurs syndicats critiquaient une initiative "déplacée". "Sur le 'travailler plus', entendons-nous bien : ce que j'ai dit, c'est que j'espère que dans quelques mois la demande repartira", s'est justifié Geoffroy Roux de Bézieux.

"On peut espérer qu' après l'été ou en septembre, des entreprises auront du retard de production à rattraper. Et l'idée était de travailler plus pour gagner plus, pas de travailler plus pour gagner moins, comme je l'ai lu", a ajouté le patron du Medef, qui espère trouver "quand même un espace de discussion à la rentrée" avec les syndicats.