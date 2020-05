"Travailler plus" ou "32 heures" pour relancer l'économie : deux mondes et deux visions s’affrontent

"L’important, c’est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse, pour tenter d’effacer, dès 2021, les pertes de croissance de 2020", avait-il dit, en proposant de limiter notamment les congés et en allongeant le temps de travail des salariés. Face au tollé , il n'était pas allé plus loin.

Pour l’Ifrap, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, le dogme du "travailler plus" est également une évidence pour sauver les entreprises et éviter les licenciements. "Ce serait indigne de dire qu’il faudra travailler plus ?", feint-elle de s'interroger dans son rapport publié le 11 mai . "Au contraire, ce n’est que la réalité. Travailler plus et plus longtemps. Partir beaucoup moins en vacances ou en RTT dans les mois qui viennent. Débloquer le temps de travail hebdomadaire, débloquer les heures supplémentaires, repousser l’âge de départ à la retraite. Tout simplement nous retrousser les manches pour reconstruire notre économie. Cela ne fera pas peur aux Français qui sont volontaires pour travailler si leurs syndicats ne leur mettent pas des bâtons dans les roues avec des demandes exorbitantes", insiste l'Institut.

La semaine dernière, plusieurs groupes de réflexion libéraux ont remis l’idée sur le tapis, pour sortir, selon eux, de cet "écroulement de l’économie". L’Institut Montaigne, dans un rapport, "Rebondir face au covid 19 ", place ainsi toute la question autour de "l’enjeu du temps de travail". Derrière l’idée de travailler plus, celle "d’agir sur l’offre, c’est-à-dire sur l’activité des entreprises, afin de faciliter leur reprise d’activité", la productivité ayant diminué "du fait de la réduction des interactions sociales et de la désorganisation des chaînes de production". Il faut donc, estime dans sa note l’économiste Bertrand Martinot , "assouplir quelques verrous juridiques persistants" en permettant aux entreprises de "déroger au temps de repos minimum quotidien de 11 heures minimum par jour dans le cadre d'un accord sur le droit à la déconnexion". Autres pistes : supprimer des vacances et un jour férié, faire en sorte que les formations de salariés ne soient plus effectuées sur leur temps de travail ou inciter à l’accroissement du temps de travail, sans pour autant que la rémunération supplémentaire correspondante ne soit versée immédiatement.

Le président des Républicains (LR), Christian Jacob, a ré-embarqué le sujet dans la sphère politique, lundi, sur France Inter. Pour lui, "il faut se sortir du carcan des 35 heures" et "la question du temps de travail devra se poser dans un cadre de dialogue social, mais au niveau de l'entreprises ou dans les branches, pas de l'Etat". Et il prêche pour du cas par cas. "On peut très bien le faire dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et de le faire par entreprise, au plus proche de la réalité, et dans une négociation sociale entre les salariés et le chef d’entreprise. (...) Cela permettrait aux salariés d’avoir une augmentation de salaire et donc de pouvoir d’achat, et de redonner de la compétitivité aux entreprises. (...) Non seulement ça ne me choque pas, mais je pense que c’est une réponse qui peut être apportée."

Pour l'instant, le gouvernement a fermé la porte à ces hypothèses de travail. "Le problème du jour, c'est le retour au travail, et sauver l'emploi", avait réagi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur Europe 1 après le rapport Montaigne. Ce lundi sur BFMTV, elle a continué dans cette voie, tout en reconnaissant que la force de la relance était majeure pour assurer l'emploi. "Si on ne repart pas, ou si on repart trop timidement, nous n'aurons pas assez de marges de manœuvre pour aider tous les secteurs en difficulté", a-t-elle reconnu. Mais le temps de travail est "un débat qui n'est pas posé au bon moment. Mon souci numéro 1, n'est pas que les salariés travaillent plus mais qu'ils retrouvent tous un travail", a-t-elle redit, en arguant du fait que les entreprises ont déjà des marges de manœuvres négociables avec leurs salariés, notamment le quota de 200 heures supplémentaires sans charges sociales, encore très peu utilisé.