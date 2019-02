"Travailleurs du clic" : les petites mains d'internet

Ces travailleurs du numérique sont de plus en plus nombreux. Une main-d'oeuvre qui permet aux grandes entreprises d'entraîner leurs algorithmes à moindre coût. Les petites tâches qu'ils effectuent ne sont pas prêtes de disparaître. Selon les spécialistes, les machines auront encore besoin de l'homme pendant des années avant d'être autonomes.



