Très pessimistes sur l'avenir, salariés et patrons prêts à se serrer les coudes face à la crise ?

Même en 2008, avec la crise, ils n’étaient pas aussi pessimistes. L’Observatoire social de l’entreprise et l’Ipsos ont interrogé pour Les Echos et le Cesi près de 400 dirigeants d’entreprise et 1.000 salariés du secteur privé en mai et juin, après la sortie du confinement.

Et les deux parties se rejoignent sur une chose : le pessimisme sur tous les fronts. D’abord, sur les perspectives de l’économie française : 66% des employeurs et 74% des salariés anticipent une dégradation. Pessimisme aussi sur l’avenir de leur propre entreprise : 54% des dirigeants anticipent une baisse d’activité de leur société dans les mois à venir. C'est, notent Les Echos, un retournement complet de leur état d’esprit par rapport à 2018, où le baromètre ne pointait que 14% de pessimistes. "Mais c’est surtout un record largement supérieur à celui de 2009", année qui suit la crise de 2008, où 34% des patrons se montraient peu confiants dans la suite. "Ce mouvement est violent et unique depuis la création du baromètre", souligne Ipsos. En 2020, l’inquiétude est donc plus marquée, et encore plus présente dans l’industrie (58% des patrons pessimistes) et les dirigeants qui emploient plus de 250 salariés (61%). Les salariés partagent, eux aussi, ce pessimisme, avec un record : ils sont 39% à penser que l’activité de leur entreprise va chuter dans les mois à venir. Au point que l’emploi redevient leur première préoccupation, devant le pouvoir d'achat.