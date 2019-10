Trop petit, trop gros, pas assez de charme : alerte aux discriminations basées sur le physique au travail

DROIT - Une hôtesse desservie en raison de sa taille, des vendeurs de vêtements sélectionnés pour leur charme… Le Défenseur des droits alerte sur l’importance des discriminations fondées sur l’apparence physique dans le monde du travail, employeurs comme salariés étant peu sensibilisés à la question.

Alors que, "selon plusieurs études et sondages, l'apparence physique est devenue l'un des critères les plus fréquents de discrimination", Jacques Toubon constate que "le sujet est négligé" et "le contentieux très faible", car "la prise en compte de l'apparence est intégrée comme allant de soi" dans le monde du travail. Et il rapporte "des difficultés récurrentes, tant pour les employeurs que pour les salariés, à comprendre leurs droits et obligations, en particulier dans un contexte où certains codes sociaux liés à l’apparence physique évoluent", dans une "décision-cadre" publiée mardi s’adressant aux employeurs et aux syndicats. Selon lui, la prise en compte de ces discriminations est en effet "complexe à appréhender" dans la mesure où "les victimes ont du mal à rapporter la preuve d'avoir été discriminées" et les associations, en dehors de celles relatives à la grossophobie, "portent peu ces sujets" dans le débat.

Jacques Toubon rappelle le cadre réglementaire concernant cinq domaines de discriminations : l'obésité et la grossophobie, les tenues vestimentaires, la coiffure, le port de la barbe et les tatouages et piercing. Les employeurs doivent veiller à consigner expressément dans les documents écrits (règlement intérieur, contrat, note de service, etc.) les contraintes éventuelles de présentation et de tenue vestimentaires justifiées par la nature de l'emploi ; à prévenir et à sanctionner toute discrimination et tout fait de harcèlement fondé sur l'apparence physique ; et enfin à former leurs personnels aux droits et liberté des salariés.