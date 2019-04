Tutoyer son chef au travail ? Les femmes le font moins que les hommes, les cadres plus que les employés

Ces différences peuvent s’expliquer par des cultures organisationnelles spécifiques, mais aussi par la structure hiérarchique et la démographie des différents secteurs. Il apparaît ainsi que hommes et femmes utilisent très inégalement le tutoiement envers leur responsable : une large majorité des hommes le font (70 %), contre seule une femme sur deux (49 %). Pour le chercheur, cet écart s’explique d’abord par des effets de structure : les femmes sont plus rarement à des niveaux hiérarchiques élevés, là où le tutoiement est la règle, du fait du "plafond de verre" qu’elles rencontrent. Elles ont aussi moins de chances d’être encadrées par des collègues de même sexe. Or la proximité de genre joue également. Le tutoiement semble en effet plus facile avec quelqu’un du même sexe : 72 % des hommes tutoient leur chef lorsqu’il s’agit d’un homme mais ils ne sont que 65 % à le faire s’il s’agit d’une femme. Les femmes, elles, sont 60 % à tutoyer leur chef si c’est une femme et seulement 42 % à faire de même avec un homme.





Les catégories professionnelles jouent enfin dans l'utilisation du tutoiement avec un supérieur. Les cadres le pratiquent plus volontiers : 76% dans le privé, contre 68 % des professions intermédiaires et 55 % des employés. Exception notable, les ouvriers se distinguent, en tutoyant significativement (62%) plus leur chef que les employés. "L’usine, l’atelier ou le chantier semblent des lieux plus épargnés par les formalismes langagiers que les bureaux", constate Alex Alber.