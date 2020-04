UberEats et Deliveroo mettent une roue dans les grandes surfaces à la faveur du confinement

Avant, Uber Eats mettait le restaurant dans votre salon. Aujourd’hui, c’est moins romantique mais plus pragmatique : c’est le supermarché, qu’il fait venir à vous. Uber Eats et Carrefour ont en effet annoncé mercredi un partenariat visant à livrer rapidement à domicile une centaine de références des magasins du distributeur, à partir du 6 avril. Le service est d'abord proposé à Paris et en proche banlieue, mais "sera rapidement déployé à l'échelle nationale".

Les enseignes présentent ce dispositif comme une mesure pour « soutenir les Français » et encore mieux respecter le confinement : "Effectuer la livraison de produits du quotidien via l’application Uber Eats, permettra aux Français de pouvoir rester chez eux et contribuera à aplatir la courbe de propagation du virus", indique le groupe dans un communiqué. "La faculté d'être livré à domicile en 30 minutes permet de respecter plus pleinement encore le confinement. En outre, "s'appuyer sur l'agilité d'Uber Eats et la largeur d'audience de son application permet de démultiplier l'accès aux Français", explique Amélie Oudéa-Castéra, directrice exécutive e-commerce de Carrefour.