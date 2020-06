"Ubuesque !" : une filiale de Ryanair demande à ses pilotes de rembourser une partie de leur salaire

Le SNPL explique dans un communiqué : "Sans aucune concertation préalable", Warsaw aviation "a décidé de revoir, de manière unilatérale et non écrite, les critères d'expérience de la grille ‘tarifaire’, occasionnant ainsi une baisse de rémunération supplémentaire, et ce, avec effet rétroactif sur plusieurs mois". Les pilotes de cette compagnie se retrouvent donc dans une "situation ubuesque", dénonce le syndicat : "Ils doivent rembourser des sommes à Warsaw aviation au titre des mois précédents, en plus des baisses multiples de leurs rémunérations."

Les pilotes travaillant pour Buzz touchent en effet un revenu minimum forfaitaire, calculé à partir d'une grille de rémunération horaire fondée sur l'expérience du pilote. Selon le syndicaliste, dès le début de la crise sanitaire, les pilotes travaillant pour Warsaw aviation "se sont vu imposer, au travers d'un chantage à l'emploi, une baisse de leur rémunération minimum garantie, comprise entre 10 et 20%", avec, qui plus est, un effet rétroactif depuis le début de la crise du coronavirus.

La compagnie irlandaise Rynair a déjà fait parler d’elle, il y a quelques semaines , en demandant à son personnel une baisse de salaires. D’après le SNPL France Alpa, la direction de Malta Air avait annoncé vouloir baisser la rémunération de ses 81 pilotes sur les cinq prochaines années, sans quoi elle licencierait 23 d'entre eux. Les pilotes ont refusé mais se disent ouverts à la négociation d'un accord de performance collective (APC), un accord qui permet de maintenir l'emploi en contrepartie d'ajustements sur le temps de travail et les salaires, s'il y a "du donnant-donnant". Malta Air avait également menacé de licencier des hôtesses et stewards (PNC) s'ils n'acceptaient pas de baisse de leur rémunération. Le syndicat SNPNC-FO , majoritaire chez Ryanair en France avait dénoncé début juin "un chantage au licenciement".

Olivier Rigazi s'est érigé contre ces "pratiques de dumping social" et demande au gouvernement de "porter la voix des pilotes au niveau européen afin que soit interdite (...) l'embauche de pilotes sous statut ‘d'indépendant’". Alors que le transport aérien est en crise, "nous ne sommes pas contre une baisse de salaire, mais là les pilotes font l'effort et la compagnie ne s'engage à rien", a-t-il estimé.

La rémunération semble être une variable d'ajustement de plus en plus pratiquée : les compagnies Air Caraïbes Atlantique et Frenchbee, détenues par le groupe Dubreuil, ont déjà signé des APC pour leurs pilotes, selon le SNPL, confirmant des informations des Echos. Ils prévoient un maintien de l'emploi pendant un an pour la première, et deux ans pour la deuxième, en contrepartie d'une baisse des salaires. Les accords de performance collective, rendus possibles par les ordonnances réformant le Code du travail de 2017, visent à "préserver" ou "développer" l'emploi et permettent pour cela d'aménager la durée du travail ou la rémunération.