Un actif sur trois est en transition professionnelle, du jamais-vu : qu’est-ce que cela veut dire ?

Est-ce le marqueur d’une instabilité de plus en plus grande ? Ou le signe que les salariés ont intégré le fait d'être toujours plus adaptables ? Dans sa 4e édition, l’Observatoire des trajectoires professionnelles du Groupe IGS et d’Adecco observe une augmentation notable des transitions professionnelles en France en 2018 : 1 actif sur 3 en a connu une en 2018, contre 1 sur 4 les années précédentes.





La transition professionnelle, qui désigne tous les changements de positions au sein de l’espace socioprofessionnel (mobilités horizontales, promotions, déclassements, passages d’une situation d’emploi au chômage…) semble de plus en plus banale. En 2018, outre le fait qu'elles augmentent, elles touchent des publics différents : elles concernent davantage les jeunes qu’avant (80% des 18-26 ans contre moins de 50% les années précédentes), autant les hommes que les femmes quand ces dernières étaient plus impactées par le passé, et notamment des personnes en "mobilité" et en "réorientation". Les personnes dont le niveau d'éducation correspond au niveau collège ou Bac + 3 à Bac + 8 sont particulièrement concernés.