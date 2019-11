Un CDD "multi-remplacement" bientôt testé : en quoi ça consiste ?

Un seul contrat pour remplacer tous les absents... En matière de CDD, les choses vont changer. En effet, jusqu’à maintenant, les règles étaient claires : un contrat à durée déterminée était conclu pour l'exécution d'une tâche précise, et il ne pouvait surtout l'être que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence.

Mais le gouvernement est en passe d’introduire une autre option : le CDD "multi-remplacement". Il permet l’embauche d’une personne pour en remplacer plusieurs. D’après Les Echos, le décret fixant les secteurs d’activité habilités à y recourir, à titre expérimental, est sur le point d’être publié. Avec un peu de retard. Un amendement avait été déposé à l’été 2018 par le député LREM Aurélien Taché, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il ouvrait la voie à une expérimentation qui devait se tenir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le gouvernement devant rendre un rapport d’évaluation avant le 1er juin 2021.

La publication du décret a en fait été décalée, quasiment d’un an, à cause des négociations entre les partenaires sociaux sur l’assurance chômage. L’échéance de l’expérimentation va donc être reportée à octobre 2022. Le décret qui va être publié fixe donc les 11 secteurs qui pourront avoir recours à cette expérimentation, parmi lesquels ceux du sanitaire, social et médico-social, propreté, nettoyage ou service à la personne, tourisme en zone de montagne, commerce de détail, restauration collective, ou encore industries alimentaires.