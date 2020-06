"Un drame de la conscience professionnelle" : le rapport qui explore les liens entre suicide et travail

Suicide et travail. Suicide et chômage. Le thème résonne d’une façon particulière, même si le rapport de l’Observatoire national du suicide dévoilé mercredi 10 juin fait état des travaux conduits avant la crise du coronavirus. "Mais les résultats peuvent éclairer et apporter des réponses en termes de prévention à la situation actuelle et des mois à venir, celle d'une crise économique sociale", estime Fabrice Lenglard, directeur de la Drees, l'outil statistique du ministère de l'Economie, et président délégué de l’ONS. Pour son 4e rapport, l'Observatoire, présidé par le ministre de la Santé, a choisi de se pencher sur les liens entre comportement suicidaire, et situation professionnelle.

La France comptabilise près de 9.300 décès par suicide, selon les derniers chiffres disponibles, qui datent de 2016 La moitié des décès concerne des personnes en âge de travailler, entre 35 et 64 ans. Les hommes en emploi se suicident davantage, mais les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir fait des tentatives de suicide. On le sait, le travail et l’emploi occupent une place importante dans la vie et l’identité des individus. Dans quelle mesure ces gestes suicidaires sont-ils liés aux conditions de travail, ou à des conditions de vies dégradées par le chômage ?