Un Français sur 4 dépense plus de 150 euros par mois pour aller au travail

Aller travailler… cela coûte de l’argent. Pour rejoindre leur lieu de travail, les Français consacrent en effet à leurs déplacements quotidien un budget qui ne serait pas anodin. Un sur quatre dépense ainsi plus de 150 euros. Et ils sont même 10% à débourser plus de 200 euros. C’est ce que révèle une étude menée par HelloWork, qui édite les plateformes de recherche d'emploi RegionsJob et ParisJob. Or le document constate que le budget consacré au transport fait partie pour les salariés des éléments "déterminants pour une vie professionnelle et personnelle épanouie".





Sur cette question budgétaire, les salariés en poste ne sont pas tous égaux en fonction de la zone d’habitation. Les habitants des grandes métropoles sont les mieux lotis, notamment grâce à un réseau de transports en commun développé et des offres d'abonnement (et dont une partie est obligatoirement prise en charge par l'employeur). 80% des habitants de villes de plus de 100.000 habitants dépensent ainsi moins de 100 euros pour leur transport domicile/travail. De manière générale, dans ces villes ainsi qu'à Paris, l'enveloppe mensuelle moyenne est de 50 à 100 euros.