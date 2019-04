Un Français sur cinq se plaint d’occuper un "bullshit job"

Bullshit job : le mot est quasiment entré dans le langage courant, signe qu’il se généralise ou tout au moins que les salariés s’y reconnaissent de plus en plus. Une nouvelle étude menée auprès de 10.000 personnes et publiée par l’institut Randstad, à l’occasion de la fête du Travail, vient le confirmer : 18% des Français, soit un sur cinq, ont le sentiment d’occuper un bullshit job.





Le terme a été popularisé par l’anthropologue américain David Graeber avec son livre du même nom, et désigne un emploi inutile, dont on ne perçoit pas le sens. Et comment alors, redonner du sens, un intérêt à ce travail ? Les Français semblent partagés sur le moyen d'y parvenir. Mais dans tous les cas, cela passe par un changement profond.