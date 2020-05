Un million de chômeurs en plus en France ? "C'est possible"... mais pas inéluctable

Le "tocsin du chômage", "un tsunami de licenciements". Des expressions de plus en plus sombres pour évoquer l'impact économique de la pandémie. 2020 commençait sous les meilleurs augures sur le front de l'emploi, mais le Covid est passé par là et désormais, on évoque un million de chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. A quoi faut-il s'attendre réellement, sur quels leviers jouer pour réduire le choc ? Nous avons posé la question à Gilbert Cette, professeur d’économie à l’Université d’Aix Marseille, membre du groupe d'économistes sollicités chaque semaine par l'Elysée pour trouver des solutions.

Personnellement, j’estime que l’Etat aurait pu aller plus loin. J’aurais trouvé assez logique d'y aller plus fort dans la diminution des aides au chômage partiel, par rapport à ce qui a été annoncé. Il faut vraiment accompagner les gens vers la reprise de l’activité, pour éviter un affaissement de l’économie. Là, l’aiguillon n’est pas très fort. Mais en tout cas, cela va dans la bonne direction.

Gilbert Cette : C’est un chiffre tout à fait possible. Qu’il y ait une forte augmentation du chômage, c’est inévitable et d’ailleurs on ne comprendrait pas que ce ne soit pas le cas, avec une telle conjonction de facteurs : une activité qui s’arrête, des entreprises en difficulté, une demande en berne. La casse a été limitée avec les dispositions du chômage partiel, qui a été une bonne chose. Tout le monde reconnaît le bien-fondé des mesures de soutien aux entreprises. Mais il faut les alléger au fur et à mesure que le confinement cesse, c’est clair. L ’annonce faite lundi par le gouvernement d’une diminution du taux de prise en charge par l’Etat du chômage partiel est une bonne chose, car cela accompagne progressivement vers la sortie, vers la reprise.

C’est très compliqué car tout est interdépendant. Le transport influence l’accès des gens à leur travail, mais le transport peut faire peur à certaines personnes ; l’école est déterminante pour que des gens puissent aller travailler ou travailler de façon convenable, mais beaucoup d'écoles n'ont pas rouvert ou que très partiellement. Il y a une interdépendance assez générale des activités et des phénomènes dans le cas présent. C’est plus facile d’éteindre la lumière que de la rallumer. Pour la rallumer, Il faut que les transports soient là pour que les entreprises puissent reprendre. Tout est lié.

Cette crise est une crise de l’offre et la demande : les gens ne travaillaient et ne produisaient plus, et ne consommaient plus non plus. Comment faire redémarrer la machine ?

Nous sommes dans une situation économique très, très difficile. Le chômage partiel était la bonne réponse au confinement tel que cela a été fait. Mais maintenant il faut accompagner absolument les entreprises et les salariés vers la reprise d’activité, c’est essentiel. Deux mois d’arrêt, c’est énorme. Il faut voir comment on fait l’accompagnement. Sans doute qu’il faut accompagner les gens un petit peu plus que dans une période où tout va bien. La difficulté à trouver un emploi va être très forte ; sans doute il faudra que l’indemnisation du chômage soit assez généreuse pendant quelque temps. Des considérations sanitaires continuent de s’imposer, et c’est normal, mais à côté de ça, sur le plan économique il faut des signaux clairs pour que les gens comprennent.

On dit que cette crise est plus profonde que celle de 2008, on entend parler du spectre des années 1930… Qu’en pensez-vous ?

C’est une position que je partage, que j’ai développée dans une note écrite avec Antonin Bergeaud, et Rémy Lecat. Nous comparons 150 ans de croissance, et nous observons que c’est la crise la plus profonde que nous ayons connue en période de paix. La récession actuelle devrait être moins profonde que la grande dépression de 1929, mais plus que la grande récession de 2008. Elle pourrait être moins longue que ces deux crises financières en raison de la nature temporaire et exogène du choc qui en est à l’origine. Elle pourrait favoriser le déploiement de l’économie numérique, ce qui dynamiserait la productivité et la croissance.

Justement, certains secteurs peuvent-ils s’en sortir mieux que d’autres ?

La situation est très compliquée pour tout le monde mais Il y a évidemment des secteurs plus touchés que d’autres : l'hôtellerie et la restauration trinquent, tout comme les arts et spectacles et le tourisme. Mais d’autres activités ont vu un report favorable de la consommation : c'est le cas du numérique, qui a été hyper dopé.

Peut-on dire que la crise a été un accélérateur des grandes tendances qui existaient déjà ?

A la fois oui et non. Non, car il y avait des secteurs qui étaient bien portants avant la crise. Je pense au secteur aérien notamment. Or, aujourd’hui le secteur est sinistré, et pour un bout de temps. De même pour toute la construction aéronautique. D’un autre côté, le numérique, qui bénéficie de la crise, était déjà un secteur en force croissance. Et la crise a accéléré ce mouvement.