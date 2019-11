Un "monstre" pour les uns, "des prix imbattables" pour les autres : faut-il (et peut-on) boycotter Amazon ?

Benoît, qui habite à Antibes, a lui aussi ce compte "prime". "J’achète beaucoup de matériel informatique, et ce que je cherche en général, tu ne l’as pas en magasin. C’est assez spécifique, raconte-t-il. L’avantage, c’est la garantie Amazon, ils te remboursent facilement au moindre problème". Aurélie, elle, habite en plein cœur de Paris. Elle commande, deci-delà, des jouets, du sérum pour cheveux, un skate... "Je sais, je ne devrais pas", dit-elle. "J’y vais essentiellement parce que c’est moins cher et que je déteste les grands magasins". Tournez la tête, de tous côtés, Amazon est partout.

Rachel habite en Egypte. Elle a un mari et deux enfants. Quand elle revient passer ses vacances chez sa mère, dans le sud de la France, elle en profite. Parce que là-bas, de nombreux produits sont indisponibles, les frais de douane sont chers et la livraison longue. Alors elle passe ses soirées sur Amazon. Et quasiment chaque matin arrive un colis. Un biberon. Des maillots pour les petits. Des cahiers de coloriage. Le tout gratuitement car Rachel a un compte "prime" : 49 euros par an, aucun frais de livraison, et celle-ci est promise dès le lendemain de la commande.

En quelques années, le géant américain a pris une place considérable dans nos vies. Se glissant dans toutes les failles, se rendant indispensable. Ne serait-ce qu'à voir la pluie de témoignages, qui, en quelques minutes, a inondé l’appel Facebook que nous avons lancé. S’y croisent tous les profils, tous les secteurs géographiques, toutes les pratiques, et beaucoup disent la même chose : Amazon, c’est rapide, c’est pratique, simple, et à un prix imbattable.

L’argument imparable, c’est effectivement le prix. "J'ai commandé cet été une enceinte portable", rapporte Xavier. "Avant, je suis allé chez différents commerçants leur demander s’ils pouvaient me faire une remise : j’étais en vacances, donc j’avais le temps. 300 euros chez eux contre 230 chez Amazon. Je veux bien payer un poil plus cher pour faire fonctionner nos petits commerçants - et encore je suis allé chez Darty et Auchan -, mais là on parle de plus de 20% de réduction... "Si j'ai le choix entre Amazon et le commerçant de mon quartier, et que le prix est le même, j'irai chez le commerçant. Mais s’il y a 20 euros d'écart sur le même produit, mon choix sera vite fait", dit aussi Klima.

Et c’est sans parler du choix infini sur la plateforme. "Je voulais changer le bracelet d’une montre", raconte Henriette. "Je demande au magasin de le changer, qui me répond qu’ils ne font pas cette largeur, qu’il faut réexpédier la montre au fabricant, qui est en Italie, qu’il faudra compter 2 à 3 semaines. Je vais dans d'autres boutiques, qui n’ont pas non plus mon modèle de bracelet. Autrement dit, on vend un produit sans en assurer le SAV. Résultat : achat obligé sur Amazon."

La livraison à domicile, elle, a les faveurs des personnes âgées, des habitants de zones reculées, des agoraphobes des grands magasins… Autant dire tout le monde. Lou, qui "a 80 ans et plus de jambe", nous confie ainsi être "bien contente de le trouver pour les Noël des arrières petits-enfants".