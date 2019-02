Un nouveau record pour l'emploi des cadres

Pour la sixième année consécutive, l'emploi des cadres va connaître un bond considérable cette année 2019. Selon l'Apec, on devrait dépasser la barre des 280 000 embauches notamment dans le domaine de l'informatique et de la Recherche et Développement. Qui des profils les plus recherchés ? Autre sujet : les syndicats vont rencontrer le patronat ce mercredi dans le cadre des négociations sur l'assurance-chômage. Comment s'annonce cette rencontre ?



Ce mercredi 20 février 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'éco", nous parle du nouveau record pour l'emploi des cadres ainsi que des négociation sur l'assurance-chômage. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 20/02/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.