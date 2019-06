Un système de bonus-malus pour limiter les contrats courts ?

Selon le ministère du Travail, huit millions de contrats de courte durée sont signés chaque année, notamment dans la restauration. Pour limiter leur utilisation, le gouvernement a décidé d'augmenter les cotisations de dix euros par CDD d'usage. Une source d'inquiétude, non seulement pour les petites entreprises, mais également pour les saisonniers. Outre le fait que ces extras paient plus qu'un simple contrat pour un employé, ils relèvent également d'une obligation pour un restaurateur, selon la saison.



