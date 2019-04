Une mauvaise intégration fait démissionner un cadre sur trois : comment bien accueillir les recrues ?

Les activités destinées aux nouveaux collaborateurs sont très marginales, pratiquées seulement dans 18% des cas. C’est également le cas des parrainages (pratiqués par seulement 11% des entreprises) ou encore l’organisation d’événements tels que des afterworks pour favoriser la cohésion d’équipe (29%). Des initiatives qui sont d’ailleurs plus répandues dans les grandes entreprises, assez logiquement, car elles bénéficient de davantage de moyens, humains et financiers. Au-delà des parcours d’intégration, il existe pourtant d’autres processus qui mériteraient d’être mis en place de manière plus systématique. C’est notamment le cas des entretiens de mi-parcours réalisés lors de la période d’essai qui permettent justement d’identifier les éventuels points de blocage et les solutions pour y remédier. Or aujourd’hui, seuls 35% des cadres ont déjà eu ce type de rendez-vous…





Si ce processus d’"onboarding" reste encore peu développé dans les entreprises, il s’avère cependant important, rappelle l’étude. "Bien qu’elles soient conscientes de l’importance qu’il faut accorder à l’intégration des nouveaux collaborateurs, les entreprises semblent encore un peu timides sur le sujet", note Elodie Franco Da Cruz, chargée d’études chez Cadremploi. "Or, la mise en place de vrais processus d’onboarding est aujourd’hui un élément clé pour la fidélisation de leurs talents. Les entreprises ont tout intérêt à s’investir davantage sur le sujet pour se démarquer de leur concurrent !"