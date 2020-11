Une semaine pour l'emploi : paysagistes et jardiniers parmi les secteurs qui recrutent le plus

Pendant le confinement, les chercheurs d'emploi peuvent se déplacer pour des entretiens d'embauche ou pour aller chez Pôle emploi. Dans les agences, l'accès est libre le matin, mais la prise de rendez-vous est nécessaire l'après-midi. D'ailleurs, des postes sont à pourvoir dès maintenant, notamment dans les secteurs de la santé, l'aide à domicile, la logistique et la construction.



Le secteur des paysagistes et des jardiniers est également en pleine croissance dans l'Hexagone, avec plus 7000 créations d'emplois en 2018. Dans les Vosges, Adrien Michel, chef d'entreprise, doit agrandir son équipe. Après le confinement, en effet, les projets se sont multipliés. La demande explose grâce aux particuliers et aux collectivités qui souhaitent verdir leurs villes. A Épinal, 371 jardiniers apprennent le métier dans un centre de formation, mais cet effectif n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des entreprises.