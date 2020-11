"Une semaine pour l'emploi" : plus de 90.000 offres disponibles pour la 5e édition de l'opération de TF1

TF1 a reconduit du 2 au 8 novembre sa 5e opération "Une semaine pour l'emploi", en partenariat avec Pôle emploi, pour mettre en relation les entreprises ayant des postes à pourvoir et les personnes à la recherche d'un emploi ou désireuses d'en changer. Chaque jour, le JT de 13H a ainsi proposé des reportages aux côtés des recruteurs et des conseils pratiques destinés aux personnes cherchant à décrocher un emploi.

Des focus sur les bassins d'emplois dynamiques et les secteurs qui continuent de recruter malgré la crise économique liée à la situation sanitaire ont en outre été diffusés dans les éditions du 20H et du week-end. Cette opération destinée à donner un coup de pouce à celles et ceux qui recherchent un emploi a également été relayée tout au long de la semaine sur LCI, notamment dans la matinale de Pascale de La Tour du Pin, et sur LCI.fr.