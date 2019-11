A Lille, Cooptalis accompagne les entreprises dans le recrutement de travailleurs étrangers

L'embauche de salariés étrangers fait partie de la refonte de la politique d'immigration, dont les mesures seront annoncées ce 6 novembre 2019. C'est justement un domaine dans lequel intervient Cooptalis. Lancée en 2012, la plateforme met en relation les besoins et les talents dans le pays et à l'étranger dans différents secteurs. En sept ans, cette entreprise a permis le recrutement de 5 000 personnes, dont Ilyasse Aouad, un ingénieur marocain de 34 ans, qui conçoit désormais des sites web pour Ineat Group, à Lille.



